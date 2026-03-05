Cuaca Surabaya Hari ini, Waspada Angin Kencang, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 11:36 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (5/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Asem Rowo, Dukuh Pakis, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, dan Tegalsari. Kawasan lainnya berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Asem Rowo, Dukuh Pakis, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, dan Tegalsari. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Lakarsantri. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 35-41 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

