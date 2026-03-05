Cuaca Jawa Timur 5 Maret 2026, Pagi-Sore Gerimis & Hujan Lebat, Waspada Angin Kencang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (5/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Lamongan. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Magetan, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Lamongan. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Kediri, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kota Mojokerto. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Kediri, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-51 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)