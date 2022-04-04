Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal imsak Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Kamis (5/3).

1. Surabaya

Imsak: 04.09 WIB

Subuh: 04.19 WIB

2. Sidoarjo

Imsak: 04.09 WIB

Subuh: 04.19 WIB

3. Gresik

Imsak: 04.09 WIBW

Subuh: 04.19 WIB

4. Malang

Imsak: 04.09 WIB

Subuh: 04.19 WIB

5. Kediri

Imsak: 04.11 WIB

Subuh: 04.21 WIB

6. Jember

Imsak: 04.04 WIB

Subuh: 04.14 WIB