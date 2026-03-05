Harga Mulai Rp50 Ribu, RPH Surabaya Geber Promo Daging Iga di Pasar Murah Ramadan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebutuhan masyarakat di Kota Surabaya dipastikan selalu terpenuhi selama bulan Ramadan, maupun Idulfitri dengan harga terjangkau. Hal tersebut diwujudkan lewat Pasar Murah Ramadan 2026.

Program tersebut digelar PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda, bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, pada Kamis (5/3).

Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan gelaran Pasar Murah Ramadhan menyediakan obral daging sapi, melalui unit usaha RPH Suryamart.

Baca Juga: RPH Surabaya Pastikan Pasokan Daging Sapi Aman Sampai Hari Raya Idul Fitri

“Beragam produk protein hewani berkualitas dengan harga terjangkau. Kami menyediakan Daging Frozen Berkualitas terbaik. Ada berbagai jenis, mulai Kisi, Tenderloin, dan Sirloin,” ujar Fajar, Rabu (4/3).

Selain itu, yang menjadi andalan adalah obral Daging Iga Rp50 ribu per kilo. Kemudian produk olahan seperti Pentol Bakso, Tahu Bakso, Dimsum, Abon Sapi, Siomay, dan lain sebagainya.

“RPH Suryamart juga menjual daging ayam karkas dan Ayam Parting. Ayam Karkas di RPH Suryamart dijual Rp37 ribu per kilogram, kalau di luar bisa Rp42 ribu,” jelasnya.

Tidak kalah penting tersedia kebutuhan pokok lain. Mulai dari minyak goreng, telur, cabai merah

RPH Suryamart akan hadir di 15 titik kelurahan di Surabaya, yakni di Kelurahan Krembangan Utara, Kelurahan Morokrembangan (Kampung Bahari), Kelurahan Keputran, Kelurahan Simokerto, Kelurahan Bendul Merisi.