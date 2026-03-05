JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jelang Lebaran, Satpol PP Surabaya Siaga Penuh Antisipasi Gepeng Musiman

Jelang Lebaran, Satpol PP Surabaya Siaga Penuh Antisipasi Gepeng Musiman

Kamis, 05 Maret 2026 – 12:07 WIB
Jelang Lebaran, Satpol PP Surabaya Siaga Penuh Antisipasi Gepeng Musiman - JPNN.com Jatim
Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan gelandangan dan pengemis (gepeng) musiman. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan gelandangan dan pengemis (gepeng) musiman.

Satpol PP Surabaya akan melakukan pengawasan di berbagai fasilitas umum diperketat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) selama Ramadan.

Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dhira Widaksa mengungkapkan bahwa fenomena pengemis musiman hampir selalu berulang setiap tahun menjelang Lebaran.

Baca Juga:

“Biasanya menjelang Lebaran, sebagian besar bukan warga Surabaya, melainkan dari luar kota. Mereka datang untuk mencari peruntungan dengan memanfaatkan belas kasihan masyarakat,” kata Mudita, Rabu (4/3).

Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP melakukan penebalan personel di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Pengawasan difokuskan pada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk rumah ibadah besar seperti Masjid Al-Falah, Masjid Al-Akbar Surabaya, hingga kawasan wisata religi Sunan Ampel.

Baca Juga:

Tak hanya itu, patroli juga diintensifkan di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis.

Titik dengan mobilitas tinggi dijaga secara khusus, sementara lokasi lainnya dipantau secara berkala.

Satpol PP Surabaya siaga jelang Lebaran 2026, perketat pengawasan fasum dan lampu merah untuk cegah lonjakan gepeng musiman dari luar kota
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Satpol PP Surabaya antisipasi pengemis musiman pengemis musiman surabaya Jelang Hari Raya Idulfitri 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU