Kecelakaan Maut di Surabaya Barat, Pria 48 Tahun Meninggal

Kamis, 05 Maret 2026 – 04:00 WIB
Sejumlah petugas melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bungkal, Sambikerep, Surabaya, Rabu (4/3/2026). ANTARA/HO-Command Center 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bungkal, Sambikerep, Kota Surabaya, Rabu (4/3). Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan mobil pikap.

Katim JaOps Kedaruratan BPBD Kota Surabaya Arif Sunandar Pranoto mengatakan korban sempat diperiksa petugas medis di lokasi kejadian.

“Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di tengah jalan dan setelah dilakukan pengecekan oleh PMI dinyatakan meninggal dunia,” kata Arif dalam laporannya.

Korban diketahui berinisial IPY (48) warga Balongsari Dalam, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes.

Sementara itu, pengemudi mobil pikap berinisial MF (40) warga Pulo Wonokromo, Kecamatan Wonokromo dilaporkan dalam kondisi sadar dan tidak mengalami luka.

Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal sebelum jenazah dievakuasi.

“Evakuasi dilakukan bersama rekan PMI dan jenazah dibawa ke RSU dr Soetomo untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Unit kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya untuk proses penyelidikan.

Kecelakaan motor dan pikap di Jalan Raya Bungkal, Surabaya, menewaskan pria 48 tahun. Jenazah dievakuasi ke RSUD Dr Soetomo.
Sumber Antara
