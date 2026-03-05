JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Buruk, KSOP Panarukan Tunda Kapal ke Raas dan Kalianget

Cuaca Buruk, KSOP Panarukan Tunda Kapal ke Raas dan Kalianget

Kamis, 05 Maret 2026 – 12:37 WIB
Cuaca Buruk, KSOP Panarukan Tunda Kapal ke Raas dan Kalianget - JPNN.com Jatim
KMP Dharma Kartika tertahan di Dermaga Pelabuhan Jangkar, Situbondo, jawa Timur. Rabu (4/3/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Aktivitas pelayaran dari Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo menuju kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura ditunda akibat cuaca buruk.

Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan penundaan dilakukan karena gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Madura.

"Hari ini KMP Dharma Kartika tujuan Pulau Raas ditunda keberangkatannya, karena cuaca buruk, yakni gelombang tinggi dan angin kencang perairan Madura dan sekitarnya," kata Herland, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Penundaan tersebut mengacu pada prakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya pada 3 Maret 2026.

Dalam peringatan itu disebutkan adanya potensi peningkatan tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah Madura dan sekitarnya pada 4–7 Maret 2026.

Selain KMP Dharma Kartika rute Jangkar–Raas, KMP Wicitra Dharma I rute Kalianget–Jangkar juga ditunda keberangkatannya.

Baca Juga:

"Tinggi gelombang di perairan Madura diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter dan berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal penumpang, kapal nelayan dan kapal berukuran kecil," ujarnya.

Herland mengimbau seluruh pemilik kapal, operator, dan nakhoda menunda pelayaran hingga kondisi perairan dinyatakan aman.

KSOP Panarukan menunda pelayaran dari Pelabuhan Jangkar ke Raas dan Kalianget akibat gelombang 2,5 meter dan angin kencang di perairan Madura.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pelabuhan Jangkar KSOP Panarukan BMKG Perak gelombang tinggi madura cuaca ekstrem cuaca buruk angin kencang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU