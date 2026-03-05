Cuaca Buruk, KSOP Panarukan Tunda Kapal ke Raas dan Kalianget

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Aktivitas pelayaran dari Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo menuju kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura ditunda akibat cuaca buruk.

Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan penundaan dilakukan karena gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Madura.

"Hari ini KMP Dharma Kartika tujuan Pulau Raas ditunda keberangkatannya, karena cuaca buruk, yakni gelombang tinggi dan angin kencang perairan Madura dan sekitarnya," kata Herland, Rabu (4/3).

Penundaan tersebut mengacu pada prakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya pada 3 Maret 2026.

Dalam peringatan itu disebutkan adanya potensi peningkatan tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah Madura dan sekitarnya pada 4–7 Maret 2026.

Selain KMP Dharma Kartika rute Jangkar–Raas, KMP Wicitra Dharma I rute Kalianget–Jangkar juga ditunda keberangkatannya.

"Tinggi gelombang di perairan Madura diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter dan berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal penumpang, kapal nelayan dan kapal berukuran kecil," ujarnya.

Herland mengimbau seluruh pemilik kapal, operator, dan nakhoda menunda pelayaran hingga kondisi perairan dinyatakan aman.