Cuaca Ekstrem Hantam Sidoarjo, Pohon Tumbang dan Warung Rusak

Kamis, 05 Maret 2026 – 03:00 WIB
Tangkapan layar video yang memperlihatkan warung kopi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, yang rusak akibat terjangan angin kencang pada Rabu (4/3/2026). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Hujan deras disertai angin kencang kembali menerjang Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (4/3). Sejumlah bangunan rusak dan pohon tumbang di berbagai titik Kecamatan Sidoarjo.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo Sabino Mariano membenarkan adanya kerusakan bangunan permanen maupun semi permanen akibat cuaca ekstrem tersebut.

"Kami masih di lokasi," kata Sabino saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Dari pantauan di media sosial, hujan deras dan angin kencang merusak bangunan milik PT Telkom Indonesia serta merobohkan sejumlah pohon di kawasan Perumahan Taman Pinang.

Tak hanya itu, beberapa warung kopi tenda di Jalan Ahmad Yani juga dilaporkan rusak diterjang angin.

Hingga pukul 19.00 WIB, hujan dan angin kencang masih terjadi di wilayah Kecamatan Sidoarjo.

Pihak berwenang belum memastikan jumlah korban maupun total kerugian. Petugas masih melakukan asesmen dan penanganan di lokasi terdampak. (antara/mcr12/jpnn)

Hujan deras dan angin kencang menerjang Sidoarjo. Sejumlah bangunan rusak, pohon tumbang, dan petugas masih melakukan asesmen di lokasi.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
