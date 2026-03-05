Sungai Kaliputih Meluap, Permukiman di Panti Jember Diterjang Lumpur

jatim.jpnn.com, JEMBER - Banjir disertai lumpur menerjang permukiman warga di lereng selatan Pegunungan Hyang Argopuro, tepatnya di Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (4/3).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember (BPBD) Edy Budi Susilo mengatakan sedikitnya enam rumah warga di Dusun Glundengan terdampak banjir lumpur setinggi sekitar 10 sentimeter.

“Akses jalan desa sepanjang kurang lebih 200 meter juga terpapar lumpur dengan ketinggian 5 hingga 10 sentimeter,” kata Edy dalam laporan Pusdalops setempat.

Banjir terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Warga mendengar suara gemuruh dari Sungai Kaliputih yang membawa material lumpur pekat bercampur kayu hutan dan endapan.

"Air bercampur lumpur dari anak Sungai Kaliputih meluap karena jembatan tertutup kayu, sehingga banjir dari jembatan tersebut meluap ke jalan raya dan pemukiman warga, dengan membawa lumpur setebal kurang lebih 10 cm," ujarnya.

BPBD Jember segera berkoordinasi dengan Destana Suci untuk mengimbau warga di bantaran sungai sementara waktu mengungsi ke tempat aman.

Pihaknya melakukan pendataan bersama Damkar, Destana, warga, dan TRC, serta melakukan pembersihan akses jalan yang terendam lumpur.

"Warga secara mandiri membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir disertai lumpur setelah banjir mulai surut," katanya.