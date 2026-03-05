Tingkatkan Daya Saing Global, UMSURA Hadirkan International Language Center Class

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) meluncurkan International Language Center Class (ILCC) pada Rabu (4/3). Peresmian tersebut menjadi langkah strategis kampus dalam memperkuat program internasionalisasi dan mewujudkan visi globalisasi pendidikan tinggi.

ILCC berada di bawah pengelolaan Pusat Bahasa UMSURA berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0129/KEP/II.3.AU/A/2026. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bahasa asing yang modern dan representatif.

Rektor UMSURA Prof Dr Mundakir S.Kep., Ns., M.Kep., mengatakan pendirian ILCC merupakan bentuk komitmen kampus dalam meningkatkan daya saing global.

“Dengan hadirnya ILCC, UMSURA makin siap bersaing di kancah internasional. Program ini sejalan dengan visi dan misi kampus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif,” ujar Mundakir.

Sementara itu, Kepala Pusat Bahasa UMSURA Jepri Ali Saiful, S.Pd., M.Pd., Ph.D., menjelaskan ILCC tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga wadah pembiasaan penggunaan bahasa asing di lingkungan kampus.

Menurutnya, ILCC dirancang sebagai ruang interaktif yang mendorong dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk lebih percaya diri menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam komunikasi sehari-hari.

“Kami menerapkan sistem booking bagi mahasiswa yang ingin belajar di sini, dengan ketentuan wajib berbahasa Inggris selama berada di dalam ruangan,” jelas Jepri.

Dia menambahkan, ILCC akan dimanfaatkan untuk kursus bahasa asing bagi dosen dan tenaga kependidikan sekaligus menjadi pusat kegiatan klub bahasa asing.