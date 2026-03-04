INCREA Bidik Momentum 8th Anniversary dengan Proyek Spesial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - INCREA Media Marketing Agency menyiapkan proyek besar menuju 8th anniversary pada 2027 dan fokus kepada AI marketing.

CEO INCREA Nanda Rizky Amelia menjelaskan agensi yang berdiri sejak 2018 itu berkembang menjadi full-service marketing agency yang menyediakan solusi terintegrasi dengan dukungan tim profesional.

Pihaknya berupaya memberdayakan klien dengan alat, strategi, dan eksekusi yang tepat untuk menavigasi lanskap pemasaran yang terus berkembang dan tetap unggul dalam persaingan.

"Misi kami menjadi penghubung klien dengan layanan media, event, activation, dan pemasaran secara mulus untuk mendorong pertumbuhan bisnis,” ujar Nanda di Surabaya, Rabu (4/3).

Menurutnya, industri periklanan 2026 makin didominasi digitalisasi, personalisasi berbasis artificial intelligence (AI), serta pendekatan direct-to-customer yang lebih kuat.

“Sejak AI booming, tren sudah bergerak ke arah lebih personal. Tahun 2026 menjadi momentum brand untuk lebih engaged dengan customer loyal maupun new customer, lewat activation yang mengikuti demand dan perilaku pasar,” katanya.

INCREA, kata Nanda, terus melakukan pembaruan strategi agar layanan tetap relevan dengan kebutuhan brand. Setiap program pemasaran diselaraskan dengan target KPI klien.

“Kami mengutamakan service excellence. Setiap update marketing selalu kami inline-kan dengan tujuan KPI brand. Event dan brand activation kami kurasi sesuai target market masing-masing,” jelasnya.