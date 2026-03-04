Pria Misterius Tewas Tersambar KA Anjasmoro di Deket, Polisi Lakukan Identifikasi

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia setelah tersambar kereta api di wilayah Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Rabu (4/3) pagi.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.17 WIB di jalur rel KM 191+0, tepatnya di Dusun Gajah.

Kereta yang terlibat diketahui merupakan KA Anjasmoro dengan nomor perjalanan 05042. Rangkaian tersebut melaju dari arah barat menuju timur dengan tujuan Surabaya saat insiden terjadi.

Baca Juga: 2 Petani di Sumenep Tewas Tersambar Petir Saat Memupuk Padi

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian pertama kali diketahui setelah warga melaporkan adanya tubuh tergeletak di sekitar rel kepada petugas piket Polsek Deket.

“Berdasarkan data di lapangan, lokasi kejadian berada di jalur KM 191+0 antara petak jalan Stasiun Lamongan–Stasiun Duduk, tepatnya di Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Lamongan,” jelasnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengamanan area.

Baca Juga: Mahasiswi UINSA Tewas Tersambar Kereta di Perlintasan KA Jalan Ahmad Yani

Di tempat kejadian perkara (TKP), petugas berkoordinasi dengan Unit Gakkum Satlantas Polres Lamongan guna melakukan olah TKP serta mengevakuasi korban.

Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tidak membawa identitas diri.