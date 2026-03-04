JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pria Misterius Tewas Tersambar KA Anjasmoro di Deket, Polisi Lakukan Identifikasi

Pria Misterius Tewas Tersambar KA Anjasmoro di Deket, Polisi Lakukan Identifikasi

Rabu, 04 Maret 2026 – 20:42 WIB
Pria Misterius Tewas Tersambar KA Anjasmoro di Deket, Polisi Lakukan Identifikasi - JPNN.com Jatim
Pria tanpa identitas tewas tertabrak KA Anjasmoro di Deket, Lamongan. Polisi evakuasi korban ke RS dan lakukan identifikasi. Kasus masih diselidiki. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia setelah tersambar kereta api di wilayah Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Rabu (4/3) pagi.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.17 WIB di jalur rel KM 191+0, tepatnya di Dusun Gajah.

Kereta yang terlibat diketahui merupakan KA Anjasmoro dengan nomor perjalanan 05042. Rangkaian tersebut melaju dari arah barat menuju timur dengan tujuan Surabaya saat insiden terjadi.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kejadian pertama kali diketahui setelah warga melaporkan adanya tubuh tergeletak di sekitar rel kepada petugas piket Polsek Deket.

“Berdasarkan data di lapangan, lokasi kejadian berada di jalur KM 191+0 antara petak jalan Stasiun Lamongan–Stasiun Duduk, tepatnya di Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Lamongan,” jelasnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota  mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan pengamanan area.

Baca Juga:

Di tempat kejadian perkara (TKP), petugas berkoordinasi dengan Unit Gakkum Satlantas Polres Lamongan guna melakukan olah TKP serta mengevakuasi korban.

Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan tidak membawa identitas diri.

Pria tanpa identitas tewas tertabrak KA Anjasmoro di Deket, Lamongan. Polisi evakuasi korban ke RS dan lakukan identifikasi. Kasus masih diselidiki
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan pria tanpa identitas tertabrak kereta api pria tertabrak kereta api

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU