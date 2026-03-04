JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 19:27 WIB
Ekspor Tembus 11 Negara, Moorlife Berbagi Kebahagiaan dengan 5.000 Anak Yatim - JPNN.com Jatim
Moorlife menggelar puncak program CSR bertajuk ‘Moorlife Berbagi Berkah: 5.000 Senyum di Bulan Suci’ dengan mengajak lebih dari 5.000 anak yatim berbuka puasa bersama di Atrium Oval Ciputra World Surabaya, Rabu (4/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Moorlife menggelar puncak program CSR bertajuk ‘Moorlife Berbagi Berkah: 5.000 Senyum di Bulan Suci’ di Atrium Oval Ciputra World Surabaya, Rabu (4/3).

Marketing Director Moorlife Nurlaila Hidayaty mengatakan kegiatan ini merupakan puncak rangkaian buka puasa bersama anak yatim yang digelar di 50 titik di seluruh Indonesia selama Ramadan.

“Totalnya ada lebih dari 5.000 anak yatim yang kami ajak berbuka puasa bersama di berbagai kota. Pelaksanaannya tidak serentak, sudah dimulai sejak awal Ramadan,” kata Nurlaila. 

Khusus di Surabaya, Moorlife mengundang tiga yayasan untuk membawa anak-anak mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari bermain hingga mendengarkan tausiah sebelum berbuka puasa bersama.

“Anak-anak tidak hanya mendengarkan tausiyah, tetapi juga kami ajak bermain di Happy Times sebelum berbuka. Harapannya mereka bisa merasakan kebahagiaan di bulan suci ini,” ujarnya.

Nurlaila menyebut program ini menjadi bentuk rasa syukur perusahaan atas pertumbuhan kinerja sepanjang 2025 yang mencapai hampir 50 persen.

“Alhamdulillah, di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, Moorlife bisa bertumbuh hampir 50 persen, baik dari sisi penjualan maupun jumlah member,” kata dia.

Sebagai perusahaan dengan sistem direct selling, pertumbuhan member dinilai menjadi faktor utama peningkatan penjualan.

Moorlife mengajak lebih dari 5.000 anak yatim berbuka puasa bersama di 50 titik seluruh Indonesia.
