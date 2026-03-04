Fashion Forth Buka Toko Permanen di PTC Surabaya, Hadirkan Konsep Drive-Thru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Luxury multi-brands store Fashion Forth resmi membuka permanent store pertamanya di Surabaya Barat.

Berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC) D6 No. 7–8, Surabaya, toko ini menjadi langkah ekspansi strategis untuk menghadirkan pengalaman belanja produk luxury yang lebih dekat, eksklusif, dan terkurasi bagi pecinta fashion.

Pemilik Fashion Forth Dion Nataniel mengatakan pembukaan toko permanen ini menjawab tingginya minat pasar Surabaya terhadap produk fashion branded original.

"Surabaya adalah market kedua terbesar kami setelah Jakarta. Karena peminatnya semakin banyak, akhirnya kami memutuskan membuka toko permanen di sini,” kata Dion, Rabu (4/3).

Untuk merayakan grand opening, Fashion Forth menghadirkan konsep unik bertajuk 'Drive-Thru Weekends'. Konsep ini mengusung pengalaman belanja bernuansa fast food yang playful namun tetap premium.

“Barang kami banyak sekali dan tidak mungkin ditampilkan semua dalam satu waktu. Jadi kami buat konsep menu of the day. Setiap hari brand yang ditampilkan berbeda-beda,” ujarnya.

Hari ini misalnya, bisa saja menampilkan koleksi Louis Vuitton, keesokan harinya Chanel, lalu berganti dengan brand lain seperti Hermès, Dior, Prada, hingga Saint Laurent.