JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Fashion Forth Buka Toko Permanen di PTC Surabaya, Hadirkan Konsep Drive-Thru

Fashion Forth Buka Toko Permanen di PTC Surabaya, Hadirkan Konsep Drive-Thru

Rabu, 04 Maret 2026 – 16:40 WIB
Fashion Forth Buka Toko Permanen di PTC Surabaya, Hadirkan Konsep Drive-Thru - JPNN.com Jatim
Luxury multi-brands store Fashion Forth membuka toko permanen di Pakuwon Trade Center Surabaya dengan konsep Drive-Thru Weekends dan diskon hingga 50 persen, Rabu (4/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Luxury multi-brands store Fashion Forth resmi membuka permanent store pertamanya di Surabaya Barat.

Berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC) D6 No. 7–8, Surabaya, toko ini menjadi langkah ekspansi strategis untuk menghadirkan pengalaman belanja produk luxury yang lebih dekat, eksklusif, dan terkurasi bagi pecinta fashion.

Pemilik Fashion Forth Dion Nataniel mengatakan pembukaan toko permanen ini menjawab tingginya minat pasar Surabaya terhadap produk fashion branded original.

Baca Juga:

"Surabaya adalah market kedua terbesar kami setelah Jakarta. Karena peminatnya semakin banyak, akhirnya kami memutuskan membuka toko permanen di sini,” kata Dion, Rabu (4/3).

Fashion Forth Buka Toko Permanen di PTC Surabaya, Hadirkan Konsep Drive-ThruLuxury multi-brands store Fashion Forth membuka toko permanen di Pakuwon Trade Center Surabaya dengan konsep Drive-Thru Weekends dan diskon hingga 50 persen, Rabu (4/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

Untuk merayakan grand opening, Fashion Forth menghadirkan konsep unik bertajuk 'Drive-Thru Weekends'. Konsep ini mengusung pengalaman belanja bernuansa fast food yang playful namun tetap premium.

Baca Juga:

“Barang kami banyak sekali dan tidak mungkin ditampilkan semua dalam satu waktu. Jadi kami buat konsep menu of the day. Setiap hari brand yang ditampilkan berbeda-beda,” ujarnya.

Hari ini misalnya, bisa saja menampilkan koleksi Louis Vuitton, keesokan harinya Chanel, lalu berganti dengan brand lain seperti Hermès, Dior, Prada, hingga Saint Laurent.

Luxury multi-brands store Fashion Forth membuka toko permanen di Pakuwon Trade Center Surabaya dengan konsep Drive-Thru Weekends dan diskon hingga 50 persen.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Luxury multi brands Fashion forth Pakuwon Trade Center PTC offline store fashiom forth toko permanen fashion forth drive thru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU