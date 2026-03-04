Banjir Jember Rendam 470 KK, 111 Warga Sempat Mengungsi

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bencana banjir dan tanah longsor menerjang sejumlah kecamatan di Jember dalam beberapa hari terakhir. BPBD Jember bergerak cepat melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan banjir melanda tiga kecamatan, yakni Rambipuji, Kaliwates, dan Wuluhan.

"Banjir melanda tiga kecamatan yakni Kecamatan Rambipuji, Kaliwates dan Wuluhan, bahkan sebanyak 111 orang di Kecamatan Rambipuji terpaksa harus mengungsi akibat bencana banjir tersebut," kata Edy saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).

Di Kecamatan Rambipuji, banjir menerjang Desa Rambigundam, Desa Gugut, dan Desa Rambipuji dengan total 100 kepala keluarga (KK) terdampak.

Sementara di Kecamatan Kaliwates, dua kelurahan terdampak yakni Jember Kidul dan Kepatihan dengan total 30 KK terdampak banjir pada Senin (2/3).

"Warga sebanyak 111 jiwa di Kecamatan Rambipuji sempat mengungsi di tiga lokasi yakni dua musala dan satu rumah, namun setelah banjir surut maka warga kembali ke rumah masing-masing," ujarnya.

Banjir juga melanda Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, pada Minggu (1/3) dengan total 470 KK atau sekitar 1.070 jiwa terdampak. Fasilitas umum berupa TPQ di desa tersebut turut terendam.

BPBD Jember telah melakukan asesmen dan mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak.