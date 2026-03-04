Ini 6 Titik Rawan Macet di Malang Saat Mudik Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota memetakan enam titik rawan macet saat momen mudik dan libur Lebaran 2026.

Kepala Bagian Operasional Polresta Malang Kota Kompol Wiwin Rusli mengatakan enam kawasan tersebut selama ini menjadi penyumbang kepadatan lalu lintas.

"Sesuai dengan arahan Pak Kapolresta akan ada enam titik yang notabenenya penyumbang kemacetan, seperti di kawasan Buk Gluduk (Jalan Panglima Sudirman), jalan ke arah Kota Batu atau (Jalan Raya) Tlogomas, dan wilayah Sukun," kata Wiwin seusai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Mini Block Office, Selasa (3/3).

Selain itu, kepadatan juga diprediksi terjadi di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Kayutangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat, serta sepanjang Jalan Raya Gempol–Malang.

Menurut Wiwin, titik-titik tersebut merupakan jalur strategis penghubung antar daerah sekaligus kawasan wisata.

"Misalnya, kawasan Buk Gluduk menjadi jalur penghubung antara Kota Malang menuju ke Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar," ujarnya.

Sementara itu, Jalan Raya Gempol–Malang menjadi akses keluar masuk kendaraan dari arah Pintu Tol Singosari menuju Kota Malang. Jalur ini mencakup sejumlah ruas utama seperti Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Letjen S Parman, hingga Jalan Ahmad Yani.

Sebagai langkah antisipasi, polisi menyiapkan tim urai kemacetan yang akan diterjunkan ke titik rawan.