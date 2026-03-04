Game SELINGO Karya Mahasiswa Untag Surabaya Raih Bronze Medal di ISS Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kolaborasi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) menorehkan prestasi internasional.

Tim lintas Program Studi Sastra Inggris dan Psikologi itu meraih Bronze Medal sekaligus Favorite Poster dalam ajang 2nd International Student Summit 2026 (ISS) di Malaysia. Kompetisi tersebut diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai negara.

Tim terdiri atas Ainilya Salwa Asyiva (Sastra Inggris) selaku ketua, Devita Permatasari (Psikologi), serta Rava Maulana dari SMK Antartika 2 Sidoarjo jurusan Multimedia sebagai pengembang aplikasi.

Dalam ajang itu, mereka memperkenalkan Self-Emotion and Linguistics (SELINGO), game edukatif yang mengintegrasikan pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan psikologis.

SELINGO menggabungkan konsep ular tangga, truth or dare, dan kuis dalam satu sistem permainan. Pemain yang menjawab benar akan naik level, sedangkan jawaban kurang tepat membuat pemain turun tingkat.

Keunikan lainnya terletak pada balok warna yang merepresentasikan emosi, yakni merah (marah), kuning (bahagia), biru (sedih), dan hijau (tenang).

Saat pemain berhenti di warna tertentu, muncul pertanyaan reflektif berbahasa Inggris, seperti 'Have you felt angry in the last two days? Why?'

Mekanisme tersebut dirancang untuk melatih siswa mengekspresikan perasaan sekaligus mempraktikkan kemampuan bahasa Inggris secara aktif.