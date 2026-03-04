Komisi IX DPR Kawal Program MBG, Indah Kurnia Buka Ruang Pengaduan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta pembangunan kependudukan dan keluarga.

Hal itu disampaikan saat Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama masyarakat di GOR Griya Moni, Wiyung, Surabaya, Sabtu (28/2).

Dalam pemaparan yang dilakukan secara daring, Indah menyebut Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan.

Menurutnya, sumber daya manusia Indonesia harus mendapatkan asupan gizi yang baik sejak usia dini agar mampu bersaing secara global.

“Pembentukan Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang sehat, tangguh, profesional, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Indah menegaskan sebagai anggota DPR RI, dirinya menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia juga memastikan tidak terlibat dalam pengelolaan dapur maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya tidak memiliki dapur ataupun SPPG. Tugas saya memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.