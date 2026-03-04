Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (4/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sawahan, Simokerto, Sukomanunggal, Tegalsari, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berangin dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sawahan, Simokerto, Sukomanunggal, Tegalsari, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Baca Juga: BMKG Juanda Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 10 Maret

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)