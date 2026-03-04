Cuaca Jawa Timur 4 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (4/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Sumenep. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Lumajang, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Malang, Kota Surabaya, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Jombang, Kota Malang, Kota Surabaya, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-32 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)