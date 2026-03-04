Jalur Ponorogo–Trenggalek Tertutup Longsor, Pengendara Diminta Cari Jalur Alternatif

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Akses Jalan Raya Ponorogo–Trenggalek ditutup total setelah batu di KM 16 RT 09/RW 03, Dusun Pacar, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek longsor pada Selasa (3/3) sekitar pukul 17.30 WIB.

Batu berukuran besar dan tanah menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan peristiwa tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh total.

“Longsor terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan material batu besar menutup seluruh badan jalan sehingga akses tidak bisa dilalui kendaraan,” ujar Satrio saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).

Dia mengatakan untuk sementara pengendara diminta tidak memaksakan diri melintas di jalur tersebut.

“Akses jalan tidak bisa dilalui. Kendaraan yang ingin melintas diharapkan memakai jalur alternatif lainnya sampai proses pembersihan selesai,” katanya.

Saat ini, petugas BPBD bersama perangkat desa masih melakukan asesmen dan pengamanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi potensi longsor susulan.

“Penanganan pembersihan material longsor akan dilakukan menggunakan alat berat. Estimasi alat berat tiba di lokasi sekitar pukul 24.00 WIB,” ucapnya.