Hujan Deras Sebabkan Batu Longsor di Jalan Nasional Ponorogo–Trenggalek

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Hujan deras yang mengguyur wilayah jalur nasional penghubung Ponorogo–Trenggalek KM 16, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek menyebabkan batu longsor, Selasa (3/3).

Peristiwa tersebut diduga dipicu hujan yang turun sejak sore hari. Material batu dan lumpur menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas lumpuh total dan menimbulkan kemacetan panjang dari kedua arah.

Salah satu sopir truk asal Kabupaten Ponorogo Tri Wahyudi menyebut insiden itu membuat dirinya bersama rekannya tertahan selama beberapa jam di lokasi kejadian.

Saat itu diansedang dalam perjalanan pulang usai mengirim lemari kaca dan sofa dari Ponorogo menuju Kediri.

“Iya, macet parah tadi. Tiba-tiba sopir di depan bilang ada longsoran batu sama lumpur nutup jalan,” ujar Tri.

Dia mengatakan hingga malam hari proses pembersihan material belum bisa dilakukan karena masih menunggu kedatangan alat berat.

Selain itu, kondisi cuaca di lokasi masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

Petugas kepolisian dibantu relawan tampak berjaga di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan mengimbau pengendara agar tidak mendekat ke area longsor.