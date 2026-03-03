JPNN.com

Di Tengah Konflik Dunia, Untag Surabaya Gaungkan Perdamaian Global

Selasa, 03 Maret 2026 – 20:02 WIB
Selasa, 03 Maret 2026 – 20:02 WIB
Untag Surabaya gelar Eurasia International Lecture dengan 15 pemateri lintas negara, bahas peran generasi muda menjaga perdamaian dunia.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar Eurasia International Lecture dengan menghadirkan akademisi Jepang dan sejumlah negara Asia lainnya.

Ketua Panitia sekaligus dosen Untag Drs Cuk Yuana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari hibah Eurasia Foundation yang ditujukan bagi mahasiswa lintas disiplin ilmu.

Menurut dia, tema besar yang diangkat adalah pembentukan karakter generasi muda cinta perdamaian melalui pendekatan lintas budaya.

“Kami mengangkat tema besar perdamaian dunia. Bagaimana menjaga perdamaian dengan menggerakkan dan mendidik generasi muda agar memiliki kontribusi nyata,” ujar Cuk Yuana seusai kegiatan, Selasa (3/3).

Pada 2026, Untag kembali memperoleh hibah dengan dukungan lebih besar. Melalui program tersebut, panitia menghadirkan 15 pemateri dari berbagai negara.

Pemateri berasal dari Kamboja, Jepang, dan Korea. Selain itu, hadir pula akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, serta Universitas Negeri Surabaya. Dua di antaranya merupakan dosen internal Untag.

Cuk menegaskan mahasiswa harus menjadi motor gagasan perdamaian di tengah dinamika global yang rawan konflik.

“Mahasiswa adalah generasi penerus. Kalau tidak dimulai dari generasi muda, siapa lagi yang akan memikirkan perdamaian dunia,” tegasnya.

Untag Surabaya gelar Eurasia International Lecture dengan 15 pemateri lintas negara, bahas peran generasi muda menjaga perdamaian dunia.
TAGS   untag surabaya eurasia foundation kuliah tamu internasional perdamaian dunia konflik timur tengah

