Pekerja Pembersih Kaca Tewas Terjebak Gondola di Surabaya, Polisi Periksa 6 Saksi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mendalami insiden tewasnya seorang pekerja yang terjebak di gondola saat membersihkan kaca apartemen di kawasan Jalan Pakuwon Indah, Surabaya, Senin (2/3).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan penyidik telah memeriksa enam saksi terkait peristiwa tersebut.

“Masih dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Saat ini sudah enam orang yang dimintai keterangan,” kata Edy, Selasa (3/3).

Sementara itu, manajemen Waterplace Residence menyampaikan duka cita atas meninggalnya pekerja tersebut.

Building Manager Waterplace Residence Melly Muryana mengatakan pihaknya akan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

“Kami turut berduka cita atas peristiwa kecelakaan kerja ini. Saat ini sudah ditangani Polrestabes Surabaya dan kami akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.

Pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya.

“Saat ini sudah ditangani pihak Polrestabes Surabaya, selanjutnya kami akan kooperatif mengikuti prosedur hukum yang berlaku, untuk yang lainnya mohon dikonfirmasi kepada pihak Polrestabes Surabaya,” ucapnya.