BMKG Juanda Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jatim hingga 10 Maret

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah Jawa Timur hingga 10 Maret 2026.

Kepala BMKG Juanda Taufiq Hermawan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung hingga hujan es.

“Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang sampai 10 Maret 2026,” ujar Taufiq, Selasa (3/3).

Menurutnya, saat ini Jawa Timur memasuki masa peralihan dari musim hujan ke kemarau. Pada fase ini, aktivitas atmosfer cenderung lebih dinamis dan berpotensi memicu cuaca ekstrem.

Sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, serta Kota Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu.

Taufiq menjelaskan fenomena ini dipicu gangguan atmosfer yang kompleks, antara lain Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Low Frequency, dan Gelombang Rossby yang melintasi Jawa Timur. Selain itu, suhu muka laut di perairan selatan Jawa Timur masih hangat dan atmosfer dalam kondisi labil.

Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan konvektif secara masif yang berpotensi menimbulkan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

“Analisis angin gradien 3.000 feet menunjukkan dominasi angin baratan dengan pola konvergensi dan peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di wilayah Jawa Timur,” jelasnya.