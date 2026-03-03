Gegana Sisir Lokasi Ledakan di Ponorogo, Bahan Peledak Tergolong Low Explosive

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Tim Gegana Satbrimob Polda Jatim bersama tim Laboratorium Forensik mendatangi lokasi ledakan rumah akibat petasan di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Senin (2/3).

Kedua tim tersebut menyisir lokasi untuk mengumpulkan sisa-sisa bahan peledak guna kepentingan penyelidikan.

Hasil penyisiran, tim menemukan sejumlah barang bukti antara lain belasan selongsong petasan berbagai ukuran, termasuk ukuran jumbo, sisa bubuk bahan peledak yang diduga booster, timbangan digital dalam kondisi rusak, botol air mineral kecil yang diduga menjadi wadah peledak siap pakai, serta plastik balon udara.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyampaikan jajaran tim Gegan Satbrimob dan Labfor Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi sumber ledakan dan jenis bahan yang digunakan.

Dia mengungkapkan ledakan yang ditimbulkan tergolong besar, dia memastikan bahan peledak yang digunakan tergolong low explosive (berdaya rusak rendah).

"Mereka datang untuk mengidentifikasi bahan apa saja yang digunakan para korban dalam peracikan petasan itu, juga mengamankan lokasi dari sisa bahan peledak yang mungkin masih aktif," ujar Imam, Selasa (3/3).

Menurutnya, meski bahan peledak yang digunakan tergolong low explosive, volume penggunaan yang berlebih membuat daya rusak menjadi besar.

Sementara terkait penyebab meledaknya petasan tersebut kini masih belum diketahui karena keterangan para saksi korban belum dapat diperoleh karena masih dirawat intensif di RSUD dr Harjono Ponorogo usai menjalani tindakan medis.