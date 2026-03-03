JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Diduga Panik Saat Razia, Motor Curian Ditinggal di Suramadu

Diduga Panik Saat Razia, Motor Curian Ditinggal di Suramadu

Selasa, 03 Maret 2026 – 18:00 WIB
Diduga Panik Saat Razia, Motor Curian Ditinggal di Suramadu - JPNN.com Jatim
Polisi kembalikan motor curian yang ditingga pelaku di sisi Jembatan Suramadu Surabaya. Foto: Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah sepeda motor diduga hasil pencurian ditemukan terlantar di akses sisi Surabaya Jembatan Suramadu, Minggu (1/3) malam.

Polisi menduga kendaraan itu sengaja ditinggalkan pelaku karena panik saat melihat adanya operasi kendaraan bermotor.

Motor Honda Beat hitam bernopol L 6540 CAF tersebut ditemukan tanpa pelat nomor di dekat pos pengamanan. Kendaraan pertama kali dicurigai saat anggota Polsek Kenjeran bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar patroli rutin.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan motor ditemukan tak jauh dari pos polisi.

“Motor ditemukan di lokasi tidak jauh dari pos Suramadu. Diduga pelaku meninggalkan kendaraan karena melihat adanya petugas yang sedang melaksanakan operasi kendaraan bermotor,” ujar Suroto, Selasa (3/3).

Saat dilakukan pemeriksaan, rumah kontak motor dalam kondisi rusak dan pelat nomor tidak terpasang. Polisi menduga pelat nomor sengaja dilepas untuk mengaburkan identitas kendaraan.

Baca Juga:

Setelah ditelusuri, motor tersebut diketahui milik warga Tegalsari, Surabaya, yang sebelumnya melaporkan kehilangan ke Polsek Tegalsari. Kendaraan dilaporkan hilang dari teras rumah pada Jumat (27/2) sore meski dalam kondisi terkunci setang.

“Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak salat subuh sekitar pukul 04.00 WIB,” katanya.

Motor curian ditinggal pelaku di sisi Jembatan Suramadu saat razia. Polisi menduga pelaku panik dan kabur menghindari pemeriksaan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jembatan suramadu motor curian dikembalikan motor curian ditemukan Motor curian ditinggal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU