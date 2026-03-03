Diduga Panik Saat Razia, Motor Curian Ditinggal di Suramadu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah sepeda motor diduga hasil pencurian ditemukan terlantar di akses sisi Surabaya Jembatan Suramadu, Minggu (1/3) malam.

Polisi menduga kendaraan itu sengaja ditinggalkan pelaku karena panik saat melihat adanya operasi kendaraan bermotor.

Motor Honda Beat hitam bernopol L 6540 CAF tersebut ditemukan tanpa pelat nomor di dekat pos pengamanan. Kendaraan pertama kali dicurigai saat anggota Polsek Kenjeran bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar patroli rutin.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan motor ditemukan tak jauh dari pos polisi.

“Motor ditemukan di lokasi tidak jauh dari pos Suramadu. Diduga pelaku meninggalkan kendaraan karena melihat adanya petugas yang sedang melaksanakan operasi kendaraan bermotor,” ujar Suroto, Selasa (3/3).

Saat dilakukan pemeriksaan, rumah kontak motor dalam kondisi rusak dan pelat nomor tidak terpasang. Polisi menduga pelat nomor sengaja dilepas untuk mengaburkan identitas kendaraan.

Setelah ditelusuri, motor tersebut diketahui milik warga Tegalsari, Surabaya, yang sebelumnya melaporkan kehilangan ke Polsek Tegalsari. Kendaraan dilaporkan hilang dari teras rumah pada Jumat (27/2) sore meski dalam kondisi terkunci setang.

“Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak salat subuh sekitar pukul 04.00 WIB,” katanya.