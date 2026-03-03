Ajak 130 Kader, Dini Rahmania Borong Dagangan di Pasar Paiton

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo, Dini Rahmania, menggelar aksi Belanja Bareng”di Pasar Paiton, Senin (2/3) pagi.

Sekitar 130 kader NasDem dan ibu-ibu diajak memborong dagangan pedagang pasar tradisional tersebut.

Aksi dimulai pukul 06.00 WIB. Dini berjalan kaki dari depan Kantor Kecamatan Paiton menuju area pasar. Dia menyusuri lapak demi lapak, berdialog dengan pedagang, sekaligus membeli buah, sayur, ikan hingga daging.

“Kami sengaja mengajak kader, khususnya di dapil dua, untuk belanja bersama. Ada hampir 130 orang yang hadir meramaikan pasar pagi ini,” ujar Dini.

Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk menjaga perputaran ekonomi pasar tradisional yang cenderung sepi pada pagi hari selama Ramadan.

“Kalau pasar makin ramai, insyaallah ekonomi akan semakin berputar. Itu alasan saya menggerakkan kader NasDem turun langsung belanja bersama,” katanya.

Sejumlah pedagang mengaku senang dengan kedatangan rombongan tersebut. Mereka sebelumnya mengeluhkan pembeli yang berkurang sejak awal Ramadan.

“Tadi pedagang bilang agak sepi. Alhamdulillah, hari ini suasana jauh lebih ramai,” kata Dini.