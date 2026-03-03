Ubaya Kukuhkan 10 Guru Besar Baru, Total Jadi 36 Profesor

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 15:03 WIB
Universitas Surabaya kukuhkan 10 guru besar baru dari berbagai bidang. Total profesor aktif kini genap 36 orang, Selasa (3/3). Foto: Humas Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) mengukuhkan 10 guru besar baru dalam rapat senat terbuka di Lantai 5 Gedung Perpustakaan Kampus Ubaya Tenggilis, Selasa (3/3). 

Pengukuhan tersebut menambah total profesor aktif yang mengajar di Ubaya menjadi 36 orang.

Kesepuluh guru besar yang dikukuhkan berasal dari berbagai fakultas, mulai Hukum, Farmasi, Teknik, Teknobiologi hingga Bisnis dan Ekonomika.

Dari Fakultas Hukum, Prof Dr Go Lisanawati dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan 

Fakultas Farmasi menyumbang empat profesor baru, yakni Prof Oeke Yunita (Karakterisasi Herbal), Prof Amelia Lorensia (Farmasi Klinis Komunitas Penyakit Pernafasan), Prof Rika Yulia (Biomedis Klinis), dan Prof Kartini (Teknologi Fitofarmasi).

Dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, dikukuhkan Prof Felizia Arni Rudiawarni (Market-based Accounting Research) dan Prof Werner R. Murhadi (Manajemen Keuangan dan Investasi).

Sementara dari Fakultas Teknik hadir Prof Joko Siswantoro (Pembelajaran Mesin) dan Prof Lisana (Technology Adoption in Education). Adapun dari Fakultas Teknobiologi, Prof Sulistyo Emantoko Dwi Putra dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Bioteknologi.

Rektor Ubaya Dr Ir Benny Lianto mengatakan pengukuhan 10 guru besar ini menjadi hadiah istimewa menjelang HUT ke-58 Ubaya pada 11 Maret 2026.

Universitas Surabaya kukuhkan 10 guru besar baru dari berbagai bidang. Total profesor aktif kini genap 36 orang.
