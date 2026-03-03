Ketegangan Iran-Israel-AS, UMSURA Gaungkan Perdamaian Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran global. Di tengah situasi tersebut, kampus dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan pesan perdamaian.

Merespons kondisi itu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar kuliah tamu internasional menghadirkan akademisi asal IranDr Amir Rezaei Panah.

Kuliah bertema International Law, Islamic Civilization Cooperation, and Future Peace: A Comprehensive Dialogue Between Iran and Indonesia tersebut membahas peran hukum internasional serta kerja sama peradaban Islam dalam menciptakan perdamaian masa depan.

Tak sekadar forum akademik, kegiatan ini juga diwarnai aksi simbolik penancapan bendera berbagai negara di peta dunia sebagai lambang persatuan dan harapan perdamaian global.

Prosesi dilakukan Rektor UMSURA Prof. Dr. Mundakir bersama Amir Rezaei Panah dan mahasiswa internasional asal Uzbekistan, Pakistan, Yaman, Mali, Sudan, dan Afghanistan. Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum turut mengangkat bendera negara-negara dunia sambil bergandengan tangan sebagai simbol solidaritas.

Rektor UMSURA ProfvMundakir mengatakan kuliah umum ini merupakan tindak lanjut kerja sama akademik yang telah terjalin, termasuk kunjungan sebelumnya ke Iran.

“Tema hukum internasional dalam menciptakan perdamaian sangat relevan dengan situasi global saat ini. Sebagai masyarakat kampus yang menjunjung nilai kemanusiaan dan cinta damai, kami menyerukan pentingnya perdamaian global,” ujar Prof Mundskir, Selasa (3/3).

Amir Rezaei Panah yang merupakan akademisi dari Shahid Beheshti University, Teheran, menekankan pentingnya membangun kembali peradaban Islam yang progresif dan berpusat pada iman.