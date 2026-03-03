Wedding Fair Terbesar Jatim Digelar 6–8 Maret di Westin Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - The Westin Surabaya menghadirkan Westin Wedding Fair ke-5 pada 6–8 Maret 2026 di Grand Ballroom & Convention Center.

Pameran ini diklaim sebagai salah satu wedding fair terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Timur, dengan menghadirkan lebih dari 150 vendor terkurasi.

Multi-property GM The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah Denny Ristyanto mengatakan tren pernikahan di Surabaya terus berkembang, dan pihaknya ingin menghadirkan lebih dari sekadar venue.

“Kami tidak hanya menawarkan skala besar, tetapi makna. Westin Wedding Fair menjadi tempat pasangan memulai perjalanan selamanya dengan pengalaman yang dirancang berkesan,” ujar Denny, Senin (2/3).

Tahun lalu, ajang ini mencatat lebih dari 5.000 pengunjung, mempertegas posisinya sebagai wedding luxury destination terbesar di Jatim.

Westin Wedding Fair 2026 menghadirkan nama besar seperti desainer couture Tex Saverio dan Yogie Pratama, serta konseptor pernikahan asal Jakarta, Behind The Vows.

Kehadiran mereka menghadirkan pertunjukan busana pengantin yang dikemas dramatis dan artistik, menjadikan pameran ini berskala nasional.

Adapun tren yang diangkat tahun ini antara lain Modern Heritage Elegance, Immersive Floral Installations, Curated Tablescape Storytelling, serta Statement Couture & Personalization.