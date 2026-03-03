Sat Lantas Polres Nganjuk Raih Juara 3 Operasi Lilin

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Sat Lantas Polres Nganjuk meraih juara 3 tipe B dalam Lomba Pos Pam–Pos Yan/Terpadu Operasi Lilin Semeru 2025.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat Semeru 2026 terkait pelayanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Surabaya, Senin (2/3).

Penghargaan diserahkan oleh Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Iwan yang diwakili Wadirlantas AKBP Doni Prakoso Widamanto dan diterima langsung Kasatlantas Polres Nganjuk AKP Ivan Danara.

Ivan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Alumnus Akpol 2016 itu mengaku prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan Kapolres, personel Satlantas, serta masyarakat Kabupaten Nganjuk.

“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Ini bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus berkarya dan berkontribusi,” katanya.

Dia berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi untuk terus bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya pada momen pengamanan hari raya.