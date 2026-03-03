Pikap Oleng Hantam Truk di Situbondo, Penumpang Tewas Terjepit

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kecelakaan maut terjadi di jalur pantura Situbondo, Senin (2/3). Tabrakan antara truk dan pikap mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka.

Insiden tersebut melibatkan truk bernopol L 9209 UG dan pikap AE 9434 KD di Dusun Kembangsambi, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan.

"Iya benar, satu orang korban (penumpang pikap) meninggal dunia, dan sudah ditangani anggota kami," kata Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan.

Kecelakaan di jalur penghubung Jawa–Bali itu bermula saat pikap yang dikemudikan Ivan Chandra Kurniawan (22), warga Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, melaju dari arah Banyuwangi menuju Surabaya.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan pikap diduga oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan dan menghantam truk yang dikemudikan Moh Jainuri Betta (58), warga Sidoarjo.

Benturan keras membuat penumpang pikap, Sukarno (50), warga Kecamatan Lengkong, Nganjuk, terjepit di dalam kabin dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengemudi pikap mengalami luka-luka dan telah mendapat perawatan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Petugas Satlantas Polres Situbondo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab kecelakaan. (antara/mcr12/jpnn)