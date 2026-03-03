Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis, Siap-Siap Mantel

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (3/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Kasembon, Kromengan, Lawang, Ngajum Pakisaji, Pujon, Sumbermanjing Wetan Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Bululawang, Kalipare, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.