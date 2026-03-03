JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis, Siap-Siap Mantel

Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis, Siap-Siap Mantel

Selasa, 03 Maret 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis, Siap-Siap Mantel - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (3/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Kasembon, Kromengan, Lawang, Ngajum Pakisaji, Pujon, Sumbermanjing Wetan Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Baca Juga:

Malamnya gerimis mengguyur Bululawang, Kalipare, dan Turen. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU