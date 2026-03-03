Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (3/3).

Paginya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian berawan dan gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.