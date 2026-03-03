JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 3 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

Cuaca Jawa Timur 3 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 3 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (3/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Siangnya Gresik, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Kediri, Lumajang, dan Magetan. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jombang, kota Kediri, Lumajang, Magetan, dan Nganjuk. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-29 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU