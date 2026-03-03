Cuaca Jawa Timur 3 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (3/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Gresik, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Kediri, Lumajang, dan Magetan. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jombang, kota Kediri, Lumajang, Magetan, dan Nganjuk. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-29 kilometer per jam.