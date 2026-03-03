Viral Penahanan Jenazah Diduga Karena Utang Rp200 Juta di Sampang, Begini Kata Polisi
jatim.jpnn.com, SAMPANG - Sebuah video yang memperlihatkan suasana duka di Kabupaten Sampang, Madura viral di media sosial dan menyita perhatian publik.
Dalam video tersebut beredar narasi jenazah seorang perempuan diduga ditahan warga karena persoalan utang-piutang yang belum terselesaikan.
Pihak kepolisian memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Jumat (28/2) pagi di Dusun Ragung Timur, Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.
“Benar telah terjadi permasalahan penagihan utang kepada pihak keluarga almarhumah,” ujar Eko, Senin (2/3).
Namun, dia menegaskan persoalan tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah dan tidak sampai mengganggu proses pemakaman.
Berdasarkan keterangan kepolisian, perempuan bernama ST Maimuna (46), warga Dusun Ragung Timur, meninggal dunia karena sakit.
Semasa hidupnya, almarhumah diketahui memiliki sejumlah utang kepada beberapa warga, baik di desanya maupun desa tetangga.
