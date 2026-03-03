Ledakan Petasan Ponorogo Tewaskan Remaja, Polisi Temukan 5 Kg Bahan Peledak

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Ledakan petasan di RT 02 RW 02 Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.

Peristiwa yang terjadi Minggu (1/3) petang itu langsung ditangani Tim Gegana dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan sterilisasi lokasi, Senin.

Personel berseragam lengkap menyisir setiap sudut rumah korban guna memastikan tidak ada sisa bahan berbahaya. Pemeriksaan dilakukan mulai dari titik pusat ledakan hingga bagian belakang rumah.

Komandan Detasemen (Danden) Gegana Satbrimob Polda Jatim Dian Vicky Sandhi mengungkapkan dari hasil investigasi sementara ditemukan unsur bahan peledak racikan.

"Investigasi sementara yang kami temukan ada unsur belerang dan potas atau booster kelengkeng. Jadi yang dibuat di sini dipastikan jenis low explosive atau black powder," ujar Dian.

Dari kondisi lokasi dan sisa material, termasuk kedalaman kawah sekitar lima sentimeter, berat bahan peledak diperkirakan mencapai lima kilogram.

Petugas juga mengamankan selongsong petasan serta sisa booster dari lokasi kejadian.

Terkait penyebab ledakan, Dian menyebut diduga akibat percikan api. Namun sumber pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik.