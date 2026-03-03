AMPHURI Jatim: Banyak Jadwal Umrah Dibatalkan Imbas Konflik Iran dengan Israel-AS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah jadwal penerbangan jemaah umrah dibatalkan imbas serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang berdampak pada pembatasan ruang udara di kawasan Jazirah Arab.

Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jawa Timur Mohammad Sufyan Arief mengungkapkan pembatalan sudah terjadi sejak Sabtu (28/2).

"Mulai keberangkatan yang kemarin Sabtu. [Penerbangan jamaah umrah] yang transit melalui ini semua (sejumlah rute yang dibatalkan) cancel," kata Arief, Senin (2/3).

Rute transit yang terdampak antara lain AMM (Amman), KWI (Kuwait), DXB (Dubai), AUH (Abu Dhabi), DOH (Doha), BAH (Bahrain), SVO (Moscow), hingga PEW (Peshawar).

Arief menjelaskan, tidak seluruh penerbangan terdampak. Sejumlah direct flight dari dan menuju Arab Saudi masih beroperasi.

"Untuk pesawat yang direct flight, Alhamdulillah masih terbang. Seperti, (maskapai penerbangan) Garuda, Saudia, dan Lion Air," ujarnya.

Maskapai yang terdampak pembatalan umumnya merupakan penerbangan transit seperti Emirates, Etihad, dan Qatar Airways.

Terkait jumlah jemaah umrah asal Jawa Timur yang terdampak, pihaknya belum dapat memastikan angka pasti. Sebab, sebagian penerbangan langsung masih berjalan dan ada pula jemaah mandiri yang tidak melalui penyelenggara resmi.