Eri Cahyadi Minta Zakat Warga Surabaya Diprioritaskan untuk Kaum Miskin Lokal

Selasa, 03 Maret 2026 – 12:07 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan agar pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kota Surabaya lebih berpihak kepada warga kurang mampu setempat. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan agar pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kota Pahlawan lebih berpihak kepada warga kurang mampu setempat.

Dia meminta Lembaga Amil Zakat (LAZ) memprioritaskan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat Surabaya untuk membantu warga Surabaya terlebih dahulu.

Eri juga menyoroti masih adanya praktik penyaluran zakat ke luar daerah, sedangkan kebutuhan warga miskin di dalam kota dinilai masih tinggi.

“Kalau mengumpulkan uang di Surabaya, tetapi mengeluarkan zakat kadang ke luar dari Kota Surabaya, padahal tetangga sendiri itu masih ada yang tidak punya,” ujar Eri saat membuka kegiatan Garage Day yang digelar serentak di 31 kecamatan, Senin (2/3).

Menurutnya, zakat yang dihimpun dari masyarakat Kota Pahlawan seharusnya menjadi instrumen penguatan solidaritas sosial di tingkat lokal.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan pengawasan terhadap pelaporan dan distribusi dana zakat berjalan lebih ketat.

“Saya bilang janganlah mengambil zakatnya orang Surabaya yang kemudian dikeluarkan untuk luar kota karena di Surabaya masih banyak yang tidak mampu,” tuturnya.

Eri menyebut setiap LAZ wajib menyampaikan laporan penyaluran secara transparan dan rinci. Apabila ditemukan lembaga yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Eri Cahyadi menegaskan zakat warga Surabaya harus diprioritaskan untuk kaum miskin lokal dan meminta LAZ transparan dalam penyaluran ZIS.
