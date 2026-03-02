Masuk Usia 8 Tahun, MS Glow Perkuat Layanan Spesialis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki usia ke-8, MS Glow Aesthetics Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi di industri kecantikan melalui perayaan bertajuk Infinite Bliss.

Klinik yang dikenal sebagai salah satu unit bisnis unggulan dari J99 Corp itu merayakan anniversary dengan konsep intimate iftar bersama sekitar 160 tamu undangan. Mereka terdiri dari loyal customer, mitra, dan rekan bisnis.

Rangkaian acara diisi hiburan budaya bernuansa Ramadan, fashion show koleksi modest wear terbaru, demo treatment skin booster, tausiyah, hingga sesi interaksi langsung antara klinik dan pelanggan.

Founder MS Glow Aesthetics Shandy Purnamasari menyampaikan rasa syukur atas perjalanan delapan tahun klinik tersebut.

“Kami bersyukur dapat tumbuh bersama pelanggan dan berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, teknologi terkini, serta tenaga medis yang terus meningkatkan kompetensi agar masyarakat mendapatkan perawatan yang aman dan berkualitas,” ujar Shandy, Senin (2/3)

Memeriahkan anniversary, MS Glow Aesthetics Surabaya menghadirkan promo diskon treatment hingga 70 persen, harga mulai Rp88 ribu, serta tambahan promo bagi pelanggan yang memberikan ulasan di platform digital. Produk kecantikan juga mendapat potongan harga khusus.

Dari sisi pertumbuhan, jumlah pasien disebut terus meningkat, menjangkau wilayah Surabaya hingga Madura. Treatment skin booster menjadi salah satu layanan paling diminati karena hasilnya cepat, minim downtime, serta efektif mengatasi tanda penuaan dan hiperpigmentasi.

Ke depan, klinik menargetkan penguatan layanan dengan menghadirkan dokter spesialis gizi klinik untuk pengembangan slimming center serta dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika guna memberikan penanganan kulit yang lebih komprehensif.