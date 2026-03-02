Angin Kencang di Surabaya Sebabkan 4 Rumah Rusak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak empat rumah dilaporkan rusak yang disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Surabaya, Senin (2/3) siang.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menyampaikan setelah mendapat laporan, petugas menuju lokasi untuk melakukan pengecekan.

"Ada empat rumah rusak karena hujan disertai angin," kata Linda.

Menurutnya, hingga saat ini petugas masih melakukan penanganan di lokasi.

Berikut data empat rumah rusak akibat kejadian hujan deras disertai angin kencang:

1. Jalan Rungkut Menanggal II Nomor 1, Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya

2. Jalan Demak Nomor 88, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya

3. Jalan Pecindilan Nomor 43, Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya