Angin Kencang di Surabaya Sebabkan 4 Rumah Rusak

Senin, 02 Maret 2026 – 21:00 WIB
Sebanyak 57 pohon di Surabaya dilaporkan tumbang akibat hujan deras disertai angin kencnag yang mengguyur sejak, Senin (2/3) siang. Foto: tangkapan layar instagram 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak empat rumah dilaporkan rusak yang disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Surabaya, Senin (2/3) siang.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menyampaikan setelah mendapat laporan, petugas menuju lokasi untuk melakukan pengecekan.

"Ada empat rumah rusak karena hujan disertai angin," kata Linda.

Menurutnya, hingga saat ini petugas masih melakukan penanganan di lokasi.

Berikut data empat rumah rusak akibat kejadian hujan deras disertai angin kencang:

1. Jalan Rungkut Menanggal II Nomor 1, Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya

2. Jalan Demak Nomor 88, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya

3. Jalan Pecindilan Nomor 43, Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya

Empat rumah di Surabaya dilaporkan rusak akibat hujan deras disertai angin kencang
