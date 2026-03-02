Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Surabaya, 57 Pohon Tumbang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Pahlawan sejak Senin (2/3) siang mengakibatkan puluhan pohon tumbang di berbagai wilayah.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mencatat sedikitnya 57 titik pohon tumbang yang harus ditangani petugas.

Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto mengatakan lokasi pohon tumbang tersebar merata di hampir seluruh kawasan Surabaya.

“Ada 57 titik penanganan pohon tumbang akibat hujan angin siang tadi,” kata Dedik, Senin (2/3).

Laporan pohon tumbang mulai masuk sekitar pukul 13.24 WIB. Salah satunya terjadi di Jalan Dupak depan SDN Gundih dengan jenis trembesi berdiameter 25 sentimeter yang mengalami sempal.

Tak berselang lama, laporan terus berdatangan dari berbagai kawasan seperti Pandegiling, Raya Gubeng, Dharmahusada, Manukan, hingga Nginden.

Baca Juga: Ular Piton 3 Meter Gegerkan Warga Babatan Indah Surabaya

Beberapa pohon dengan diameter cukup besar juga dilaporkan tumbang, di antaranya pohon mangga berdiameter 50 sentimeter di Jalan Tulungagung V, serta trembesi berdiameter 55 sentimeter di Jalan Pandegiling Timur.

Selain itu, pohon jenis mahoni, sepatu dea, kenanga, bintaro, jati hingga yodium juga tercatat terdampak cuaca ekstrem tersebut.