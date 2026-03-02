Hujan dan Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Balai Yasa Gubeng Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Surabaya, Senin (2/3) menumbangkan pohon trembesi berukuran besar di kawasan Balai Yasa Surabaya Gubeng.

Pohon tersebut roboh dan menimpa pagar bangunan hingga kabel di sekitar area PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono memastikan peristiwa itu tidak mengganggu operasional perjalanan kereta api.

“Untuk kejadian tersebut tidak mengganggu operasional KAI karena terjadi di kawasan BY Gubeng,” ujar Mahendro.

Dia menjelaskan saat pohon tumbang tidak ada aktivitas langsiran lokomotif dari arah Balai Yasa Surabaya Gubeng.

KAI Daop 8 Surabaya juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Saat ini sedang dalam penanganan tim terkait untuk proses pembersihannya,” jelas Mahendro.

Sementara itu, DPKP Surabaya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat cuaca ekstrem dan hujan lebat.