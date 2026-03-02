Kesaksian Korban Selamat Saat Ledakan Petasan di Ponorogo

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 19:07 WIB
Sebuah rumah di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur meledak akibat bahan petasan balon udara yang sedang diracik, Minggu (1/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sebuah rumah rumah Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo meledak akibat petasan racikan, Minggu (1/3).

Insiden itu membuat satu remaja meninggal dunia dan dua orang yakni HA (23) dan AF (20) mengalami luka bakar serius

Salah satu korban selamat HA (23) menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka bakar sebesar 16 persen.

HA menceritakan saat itu dirinya hendak mengembalikan kunci bengkel. Namun, belum sempat beranjak jauh, dentuman keras tiba-tiba terjadi.

“Saya langsung terpental beberapa meter. Wajah sama tangan langsung terasa panas. Yang bisa jalan cuma saya, lalu langsung ke klinik sebelum dibawa k rumah sakit,” ujar HA, Senin (2/3).

HA mengungkapkan warga sekitar sering menegur para remaja yang berkumpul di rumah tersebut untuk meracik petasan dan membuat balon udara.

"Ada warga juga yang negur, saya pas kejadian di teras rumah menunduk melihat mereka meracik, terus tiba-tiba meledak git aja," tuturnya.

Akibat ledakan tersebut, seorang remaja berinisial RKP meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun dua korban lainnya dilarikan ke RSUD dr Harjono Ponorogo untuk mendapat penanganan medis intensif. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

