Pembersih Kaca Apartemen di Pakuwon Indah Surabaya yang Terombang-Ambing Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembersih kaca gedung yang terombang-ambing bergelantungan di sebuah apartemen kawasan Jalan Pakuwon Indah, Surabaya dilaporkan meninggal dunia, Senin (2/3).

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim membenarkan kabar tersebut.

“Satu orang (meninggal dunia),” ujar Rokhim saat dikonfirmasi.

Rokhim mengatakan dalam gondola yang digunakan untuk membersihkan kaca gedung terdapat dua orang pekerja. Peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 14.15 WIB.

“Yang di video itu ada dua orang,” jelasnya.

Satu pekerja dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun satu korban lainnya selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Korban selamat dibawa ke RS William Booth Surabaya. Adapun korban meninggal dunia masih berada di lokasi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Inafis kepolisian.

“Yang meninggal masih di sini, masih proses pemeriksaan Inafis,” kata Rokhim.