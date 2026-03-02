JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pembersih Kaca Apartemen di Pakuwon Indah Surabaya yang Terombang-Ambing Tewas

Pembersih Kaca Apartemen di Pakuwon Indah Surabaya yang Terombang-Ambing Tewas

Senin, 02 Maret 2026 – 18:00 WIB
Pembersih Kaca Apartemen di Pakuwon Indah Surabaya yang Terombang-Ambing Tewas - JPNN.com Jatim
Pekerja pembersih kaca gedung terjebak dan terhempas angin saat cuaca ekstrem di Pakuwon Indah Surabaya, Senin (2/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembersih kaca gedung yang terombang-ambing bergelantungan di sebuah apartemen kawasan Jalan Pakuwon Indah, Surabaya dilaporkan meninggal dunia, Senin (2/3).

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim membenarkan kabar tersebut.

“Satu orang (meninggal dunia),” ujar Rokhim saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Rokhim mengatakan dalam gondola yang digunakan untuk membersihkan kaca gedung terdapat dua orang pekerja. Peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 14.15 WIB.

“Yang di video itu ada dua orang,” jelasnya.

Satu pekerja dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun satu korban lainnya selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Baca Juga:

Korban selamat dibawa ke RS William Booth Surabaya. Adapun korban meninggal dunia masih berada di lokasi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Inafis kepolisian.

“Yang meninggal masih di sini, masih proses pemeriksaan Inafis,” kata Rokhim.

Seorang pembersih kaca gedung di apartemen kawasan Pakuwon Indah, Surabaya meninggal dunia seusai gondola terombang-ambing.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembersih kaca kecelakaan kerja Surabaya Pakuwon Indah angin kencang cuaca ekstrem surabaya pekerja pembersih kaca

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU