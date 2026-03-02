Pembersih Kaca Apartemen di Surabaya Terombang-Ambing Akibat Angin Kencang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pekerja pembersih kaca gedung terjebak dalam posisi bergelantungan saat cuaca ekstrem melanda apartemen di kawasan Jalan Pakuwon Indah, Kota Surabaya, Senin (2/3).

Insiden kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 14.23 WIB, bertepatan dengan hujan deras disertai angin kencang.

Dalam video yang beredar, petugas tersebut tampak beberapa kali dihempaskan angin. Tubuhnya masih terikat tali pengaman lift gondola saat berada di ketinggian.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (DPKP) membenarkan adanya laporan tersebut dan langsung menerjunkan tim evakuasi.

“Sudah meluncur tim rescue dari Pos Wiyung dan Pusat,” ujar petugas DPKP Surabaya.

Proses penanganan masih berlangsung. DPKP mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat cuaca ekstrem dan hujan lebat.

Pengguna jalan disarankan berhenti sejenak dan berteduh di tempat aman guna menghindari risiko pohon tumbang, jalan licin, maupun jarak pandang terbatas.

“Apabila terjadi kondisi darurat, masyarakat dapat segera meminta bantuan melalui Call Center 112 atau 081131112112 untuk penanganan cepat,” tuturnya. (mcr12/jpnn)