Diguyur Hujan 3 Hari, Jalur Wisata Bromo via Malang Tertutup Longsor

jatim.jpnn.com, MALANG - Akses jalan dari Desa Gubugklakah menuju Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang menjadi jalur wisata ke kawasan Gunung Bromo dan Gunung Semeru, tertutup material tanah longsor.

Longsor terjadi di sebelah barat Pos Trisula, wilayah Desa Gubugklakah, Minggu (1/3) sekitar pukul 22.30 WIB.

"Masih kami tangani untuk kejadian (tanah longsor) yang berdampak tertutupnya akses jalan dari Desa Gubugklakah ke Desa Ngadas. Hanya itu jalur menuju Bromo kalau lewat Malang," ujar Kabid Darlog BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan, Senin (2/3).

Menurut Sadono, longsor dipicu hujan berintensitas sedang hingga deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Poncokusumo selama tiga hari berturut-turut.

Hujan tersebut mengikis tebing setinggi sekitar empat meter di sisi barat Pos Trisula hingga akhirnya ambrol dan menutup badan jalan.

"Kondisi tanah yang kurang stabil akibat hujan yang berhari-hari itu," katanya.

Tim gabungan dari BPBD, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, perangkat desa, hingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diterjunkan untuk membersihkan material longsor.

"Kendalanya hanya masalah sinyal. Tadi sempat diupayakan kendaraan roda dua dan roda empat bisa melewati meski bergantian, setelah selesai hari ini jalur Gubugklakah ke Ngadas bisa dilewati," ucapnya.