Indah Kurnia Pastikan Program MBG Diawasi Ketat

Senin, 02 Maret 2026 – 18:40 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menegaskan komitmennya mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar transparan dan tepat sasaran.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Saya tidak memiliki dapur ataupun SPPG. Tugas saya adalah memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Indah saat sosialisasi MBG di Gedung GPIB Jemaat Maranatha Surabaya, Kamis (26/2).

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, dia menegaskan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi IX DPR RI sendiri bermitra dengan sejumlah lembaga strategis, antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, Komisi IX juga menjadi mitra kerja Badan Gizi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Indah mengajak masyarakat berperan aktif mengawal pelaksanaan program dengan menyampaikan masukan kepada perwakilan Badan Gizi Nasional maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di wilayah masing-masing.

Menurutnya, partisipasi publik penting agar program berjalan transparan, tepat sasaran, serta terhindar dari informasi yang belum terverifikasi.

Dia berharap sosialisasi tersebut mampu memberi pemahaman komprehensif terkait tujuan, sasaran penerima manfaat, dan mekanisme pelaksanaan MBG.

