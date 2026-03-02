One Global Capital Akuisisi Lahan Rp1,5 T, Siap Bangun 750 Apartemen Premium

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform investasi properti global berbasis Sydney One Global Capital milik Iwan Sunito Family Office merampungkan akuisisi lahan premium di kawasan Five Dock senilai Rp1,5 triliun.

Langkah korporasi tersebut sekaligus menandai peluncuran proyek skala kota senilai AUD1,6 miliar atau sekitar Rp19 triliun.

Proyek di atas lahan seluas 1,4 hektare itu akan mencakup hunian residensial, pusat ritel, hingga hotel. Lokasinya menawarkan panorama Kings Bay, lapangan golf, serta akses cepat menuju CBD Sydney.

Pendiri One Global Capital Iwan Sunito menyebut rampungnya akuisisi ini sebagai tonggak transformasional perusahaan.

“Rampungnya akuisisi Five Dock merupakan momen krusial. Kami kini dapat mengoptimalkan potensi proyek ini secara maksimal,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

Dia mengatakan proyek ini akan menjadi pengembangan terbesar sepanjang 25 tahun kariernya.

“Proyek ini tiga kali lebih besar dibanding Infinity di Green Square. Kami tidak sekadar membangun gedung, kami menciptakan kota di dalam kota,” katanya.

Five Dock dikenal sebagai kawasan prestisius di Inner West Sydney dengan harga rumah rata-rata berkisar Rp45–60 miliar, sementara properti tepi pantai bisa menembus Rp120 miliar.