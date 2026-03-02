JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini One Global Capital Akuisisi Lahan Rp1,5 T, Siap Bangun 750 Apartemen Premium

One Global Capital Akuisisi Lahan Rp1,5 T, Siap Bangun 750 Apartemen Premium

Senin, 02 Maret 2026 – 17:02 WIB
One Global Capital Akuisisi Lahan Rp1,5 T, Siap Bangun 750 Apartemen Premium - JPNN.com Jatim
One Global Capital milik Iwan Sunito rampungkan akuisisi lahan Rp1,5 triliun di Five Dock Sydney untuk proyek mixed-use senilai Rp19 triliun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Platform investasi properti global berbasis Sydney One Global Capital milik Iwan Sunito Family Office merampungkan akuisisi lahan premium di kawasan Five Dock senilai Rp1,5 triliun.

Langkah korporasi tersebut sekaligus menandai peluncuran proyek skala kota senilai AUD1,6 miliar atau sekitar Rp19 triliun.

Proyek di atas lahan seluas 1,4 hektare itu akan mencakup hunian residensial, pusat ritel, hingga hotel. Lokasinya menawarkan panorama Kings Bay, lapangan golf, serta akses cepat menuju CBD Sydney.

Baca Juga:

Pendiri One Global Capital Iwan Sunito menyebut rampungnya akuisisi ini sebagai tonggak transformasional perusahaan.

“Rampungnya akuisisi Five Dock merupakan momen krusial. Kami kini dapat mengoptimalkan potensi proyek ini secara maksimal,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

Dia mengatakan proyek ini akan menjadi pengembangan terbesar sepanjang 25 tahun kariernya.

Baca Juga:

“Proyek ini tiga kali lebih besar dibanding Infinity di Green Square. Kami tidak sekadar membangun gedung, kami menciptakan kota di dalam kota,” katanya.

Five Dock dikenal sebagai kawasan prestisius di Inner West Sydney dengan harga rumah rata-rata berkisar Rp45–60 miliar, sementara properti tepi pantai bisa menembus Rp120 miliar.

One Global Capital milik Iwan Sunito rampungkan akuisisi lahan Rp1,5 triliun di Five Dock Sydney untuk proyek mixed-use senilai Rp19 triliun.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   one global capital proyek properti sydney five dock investasi properti australia partemen premium sydney koichi takada

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU